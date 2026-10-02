Oct 1 – GSW defeated Tri point in two sets 25-20, 25-14.
Sept 28 – Newark defeats GSW in two sets 25-20, 25-13.
Sept 24 – GSW defeats Donovan 25-9, 25-15
GSW (9-12 overall, 5-2 in RVC)
Grace Vitko- 9 kills, 1 ace, 1 block, 1 dig
Liv Siano- 3 kills, 5 assists, 3 aces
Abbie Olsen- 3 kills, 2 digs
Kaylee Tousignant- 6 assists, 4 digs
Lily Buck- 2 kills, 7 digs
Jaci Wilkey- 1 kill, 1 assist, 2 aces, 2 digs
Jo Male- 2 assists, 2 digs
Brynn Christensen- 2 kills, 2 aces, 2 digs
Julianna Moats- 7 digs
JV: GSW wins 25-19, 25-11
Sept 22 – GSW defeats St. Anne in two sets 25-18, 25-15.
Sept 21
After an extremely hard week, GSW finds its groove against Leland winning in two sets 2-9, 25-12.
Sept 14 – GSW loses to Pontiac 11-25, 12-25
Pontiac (5-5, 3-0 in the River Valley Conference):
Liv Siano- 3 kills, 4 assists, 2 digs
Abbie Olsen- 3 kills, 1 assist, 2 digs
Autumn Manzello- 3 kills, 5 digs
Brynn Christensen- 1 kill, 2 digs
Jo Male- 5 assists
Julianna Moats- 5 digs
JV: Pontiac won in 3 sets 18-25, 25-22, 15-10
Sept 10 – GSW defeats Grant Park in two sets 25-20, 25-21
GSW (5-4 overall, 3-0 in the River Valley Conference):
Grace Vitko: 5 kills
Live Siano: 3 kills, 5 assists, 12, digs, 5 aces, 1 block
Leah Olson: 3 kills, 1 ace, 1 block, 5 digs
Lily Buck: 2 kills, 8 digs
Brynn Christensen: 1 kill, 1 ace, 1 block
Abbie Olsen: 1 kill, 2 assists, 1 block, 1 dig
Jaci Wilkey: 5 assists, 4 digs
Julianna Moats: 8 digs
Kaylee Tousignant: 1 ace, 3 digs
JV: GSW won 25-19, 25-11
Coach Muzzarelli: “This was a huge win for this team. These athletes played their hearts out and left absolutely everything on the court. With the effort and drive I saw tonight, anything is possible for this group.”
Sep 9. Herscher defeats GSW 25-22, 26-24
GSW (4-4 overall, 2-0 in the River Valley Conference):
Liv Siano- 3 kills, 1 assist, 3 aces, 7 digs, 1 block
Leah Olson- 3 kills, 4 digs
Grace Vitko- 2 kills, 1 assist, 1 ace, 2 digs
Ellie Marquez- 2 kills, 1 assist, 5 digs
Brynn Christensen- 1 kill, 1 ace, 1 block, 3 digs
Kaylee Tousignant- 5 assists, 1 ace, 7 digs
Julianna Moats- 1 assist, 6 digs
Abbie Olsen- 1 kill, 3 assists, 1 dig
Lily Buck- 4 digs
Jaci Wilkey- 1 dig
JV: GSW won in two sets 25-17, 25-18
Sep 8 GSW def. Clifton Central 25-22, 22-25, 25-19
Liv Siano- 8 kills, 16 assists, 4 aces, 8 digs
Grace Vitko- 8 kills, 2 blocks, 1 digs, 1 assist
Lily Buck- 4 kills, 2 aces, 11 digs
Leah Olson- 3 kills, 1 ace, 12 digs
Brynn Christensen- 3 kills, 2 aces
Kaylee Tousignant- 7 digs, 5 assists
Abbie Olsen- 2 kills, 4 digs
Julianna Moats-1 ace, 9 digs
Jo Male- 2 digs, 5 assists
Ellie Marquez- 4 digs
Jaci Wilkey- 3 digs
Abby Galass- 3 digs
JV: GSW won 25-15, 25-23
Aug 3 GSW defeats Beecher 22-25, 25-16, 25-17
GSW (3-3 overall, 1-0 in the River Valley Conference):
Grace Vitko- 6 kills, 9 service points, 1 block, 2 digs
Leah Olson- 5 kills, 3aces, 4 service points, 9 digs
Liv Siano- 3 kills, 9 assists, 6 aces, 7 service points, 6 digs
Lily Buck- 3 kills, 1 ace, 6 service points, 19 digs
Abbie Olsen- 1 kill, 2 assists, 2 blocks, 2 digs
Brynn Christensen- 2 kills, 1 block, 2 digs, 4 service points
Julianna Moats- 1 assist, 8 digs
Kaylee Tousignant- 6 assists, 4 digs, 3 service points
Jaci Wilkey- 1 dig
Jo Male- 1 assist
JV: GSW won 25-10, 25-19
Coach Muzzarelli- This was a huge win for the Panther program. Beecher had a 71-game RVC Conference winning streak going into tonight. We didn’t say anything about that to our girls, though, we just told them to go out there and give it their all. That’s exactly what they did. I couldn’t be prouder of how we played tonight.
GSW defeats Yorkville Christian 26-28, 25-12, 25-22
GSW (2-3 overall, 0-0 in the River ValleyConference):
Leah Olson- 11 kills, 3 aces, 1 block, 6 digs
Grace Vitko- 5 kills, 1 ace, 3 blocks, 3 digs
Liv Siano- 8 kills, 12 assists, 3 aces, 1 block, 8 digs
Brynn Christensen- 3 kills, 2 blocks, 1 dig
Kaylee Tousignant- 9 assists, 3 digs
Jo Male- 4 assists, 2 digs
Julianna Moats- 7 digs
Abby Galass- 3 digs
Abbie Olsen- 1 block, 3 digs
Lily Buck- 2 aces, 9 digs
Jaci Wilkey- 3 digs
JV: GSW won 25-5, 25-16
Coach Muzzarelli- The team came together for this win tonight. We knew we needed to make some key changes to turn our season around and we did just that. We’re hoping to capitalize on this and keep the momentum flowing for the rest of the season.