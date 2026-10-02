Oct 1 – GSW defeated Tri point in two sets 25-20, 25-14.

GSW (14-14 overall, 7-2 in RVC)
Grace Vitko- 12 kills, 1 ace, 1 dig, 1 assist
Liv Siano- 2 kills, 13 assists, 4 aces, 1 block, 7 digs
Abbie Olsen- 3 kills, 4 digs
Brynn Christensen- 2 blocks, 1 dig
Lily Buck- 6 digs, 1 kill
Jaci Wilkey- 2 aces, 1 dig, 1 kill, 2 assists
Julianna Moats- 14 digs
Autumn Manzello- 1 ace, 9 digs
Kaylee Tousignant- 2 assists
JV- GSW won 25-14, 25-17

 

Sept 28  – Newark defeats GSW in two sets 25-20, 25-13.

GSW (overall 12-13, 5-2 in RVC)
Grace Vitko- 6 kills, 1 block
Liv Siano- 4 kills, 8 digs, 8 assists
Abbie Olsen- 2 kills, 2 blocks, 2 digs
Kaylee Tousignant- 6 digs, 5 assists
Lily Buck- 3 kills, 5 digs, 1 block
Brynn Christensen- 1 kill, 2 blocks, 1 ace
Autumn Manzello- 1 ace, 3 digs
JV: Newark defeated GSW 25-22, 25-19

 

Sept 24  – GSW defeats Donovan 25-9, 25-15

GSW (9-12 overall, 5-2 in RVC)

Grace Vitko- 9 kills, 1 ace, 1 block, 1 dig

Liv Siano- 3 kills, 5 assists, 3 aces

Abbie Olsen- 3 kills, 2 digs

Kaylee Tousignant- 6 assists, 4 digs

Lily Buck- 2 kills, 7 digs

Jaci Wilkey- 1 kill, 1 assist, 2 aces, 2 digs

Jo Male- 2 assists, 2 digs

Brynn Christensen- 2 kills, 2 aces, 2 digs

Julianna Moats- 7 digs

JV: GSW wins 25-19, 25-11

 

Sept 22 –  GSW defeats St. Anne in two sets 25-18, 25-15.

GSW (8-12 overall, 4-2 in River Valley Conference)
Grace Vitko- 9kills, 3 aces, 1 block, 1 dig, 1 assist
Liv Siano- 3 kills, 5 aces, 9 assists, 9 digs
Brynn Christensen- 2 kills, 1 block
Jaci Wilkey- 2 aces, 2 kills, 3 assists
Leah Olson- 4 aces, 2 digs
Lily Buck- 4 kills, 3 digs
Kaylee Tousignant- 5 assists
Julianna Moats- 7 digs
Abbie Olsen- 2 kills, 1 assist

 

Sept 21

After an extremely hard week, GSW finds its groove against Leland winning in two sets 2-9, 25-12.

GSW (7-12 overall, 3-2 in RVC Conference play)
Grace Vitko- 9 kills, 3 aces, 1 block
Liv Siano- 3 kills, 9 assists, 6 aces, 1 dig, 1 block
Brynn Christensen- 3 kills, 1 ace, 1 block
Abbie Olsen- 3 kills, 1 dig
Lily Buck- 2 kills, 7 digs, 1 block
Julianna Moats- 5 digs
Jaci Wilkey- 3 assists, 1 ace
Jo Male- 4 assists
Leah Olsen- 1 ace, 2 digs
Abby Galass- 1 ace
Kaylee Tousignant- 2 digs, 1 assist

 

Sept 14 – GSW loses to Pontiac 11-25, 12-25

Pontiac (5-5, 3-0 in the River Valley Conference):

Liv Siano- 3 kills, 4 assists, 2 digs

Abbie Olsen- 3 kills, 1 assist, 2 digs

Autumn Manzello- 3 kills, 5 digs

Brynn Christensen- 1 kill, 2 digs

Jo Male- 5 assists

Julianna Moats- 5 digs

JV: Pontiac won in 3 sets 18-25, 25-22, 15-10

 

Sept 10  –  GSW defeats Grant Park in two sets 25-20, 25-21

GSW (5-4 overall, 3-0 in the River Valley Conference):

Grace Vitko: 5 kills

Live Siano: 3 kills, 5 assists, 12, digs, 5 aces, 1 block

Leah Olson: 3 kills, 1 ace, 1 block, 5 digs

Lily Buck: 2 kills, 8 digs

Brynn Christensen: 1 kill, 1 ace, 1 block

Abbie Olsen: 1 kill, 2 assists, 1 block, 1 dig

Jaci Wilkey: 5 assists, 4 digs

Julianna Moats: 8 digs

Kaylee Tousignant: 1 ace, 3 digs

JV: GSW won 25-19, 25-11

Coach Muzzarelli: “This was a huge win for this team. These athletes played their hearts out and left absolutely everything on the court. With the effort and drive I saw tonight, anything is possible for this group.”

 

Sep 9.    Herscher defeats GSW 25-22, 26-24

GSW (4-4 overall, 2-0 in the River Valley Conference):

Liv Siano- 3 kills, 1 assist, 3 aces, 7 digs, 1 block

Leah Olson- 3 kills, 4 digs

Grace Vitko- 2 kills, 1 assist, 1 ace, 2 digs

Ellie Marquez- 2 kills, 1 assist, 5 digs

Brynn Christensen- 1 kill, 1 ace, 1 block, 3 digs

Kaylee Tousignant- 5 assists, 1 ace, 7 digs

Julianna Moats- 1 assist, 6 digs

Abbie Olsen- 1 kill, 3 assists, 1 dig

Lily Buck- 4 digs

Jaci Wilkey- 1 dig

JV: GSW won in two sets 25-17, 25-18

 

Sep 8   GSW def. Clifton Central 25-22, 22-25, 25-19

    GSW  (4-3 overall, 2-0 in River Valley Conference)

Liv Siano- 8 kills, 16 assists, 4 aces, 8 digs

Grace Vitko- 8 kills, 2 blocks, 1 digs, 1 assist

Lily Buck- 4 kills, 2 aces, 11 digs

Leah Olson- 3 kills, 1 ace, 12 digs

Brynn Christensen- 3 kills, 2 aces

Kaylee Tousignant- 7 digs, 5 assists

Abbie Olsen- 2 kills, 4 digs

Julianna Moats-1 ace, 9 digs

Jo Male- 2 digs, 5 assists

Ellie Marquez- 4 digs

Jaci Wilkey- 3 digs

Abby Galass- 3 digs

JV: GSW won 25-15, 25-23

Aug 3    GSW defeats Beecher 22-25, 25-16, 25-17

GSW (3-3 overall, 1-0 in the River Valley Conference):

Grace Vitko- 6 kills, 9 service points, 1 block, 2 digs

Leah Olson- 5 kills, 3aces, 4 service points, 9 digs

Liv Siano- 3 kills, 9 assists, 6 aces, 7 service points, 6 digs

Lily Buck- 3 kills, 1 ace, 6 service points, 19 digs

Abbie Olsen- 1 kill, 2 assists, 2 blocks, 2 digs

Brynn Christensen- 2 kills, 1 block, 2 digs, 4 service points

Julianna Moats- 1 assist, 8 digs

Kaylee Tousignant- 6 assists, 4 digs, 3 service points

Jaci Wilkey- 1 dig

Jo Male- 1 assist

JV: GSW won 25-10, 25-19

Coach Muzzarelli- This was a huge win for the Panther program. Beecher had a 71-game RVC Conference winning streak going into tonight. We didn’t say anything about that to our girls, though, we just told them to go out there and give it their all. That’s exactly what they did. I couldn’t be prouder of how we played tonight. 

GSW defeats Yorkville Christian 26-28, 25-12, 25-22

GSW (2-3 overall, 0-0 in the River ValleyConference):

Leah Olson- 11 kills, 3 aces, 1 block, 6 digs

Grace Vitko- 5 kills, 1 ace, 3 blocks, 3 digs

Liv Siano- 8 kills, 12 assists, 3 aces, 1 block, 8 digs

Brynn Christensen- 3 kills, 2 blocks, 1 dig

Kaylee Tousignant- 9 assists, 3 digs

Jo Male- 4 assists, 2 digs

Julianna Moats- 7 digs

Abby Galass- 3 digs

Abbie Olsen- 1 block, 3 digs

Lily Buck- 2 aces, 9 digs

Jaci Wilkey- 3 digs

JV: GSW won 25-5, 25-16

Coach Muzzarelli- The team came together for this win tonight. We knew we needed to make some key changes to turn our season around and we did just that. We’re hoping to capitalize on this and keep the momentum flowing for the rest of the season.