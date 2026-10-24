Friday, October 23 IHSA football scores
1A: (9) Abingdon-Avon 49, (24) Morrison 7
1A: (13) Ottawa Marquette 42, (20) Princeville 21
1A: (12) Dwight 21, (21) Bureau Valley 8
2A: (9) Illini West 48, (24) West Hancock Coop 6
2A: (14) Winnebago 42, (19) Elmwood/Brimfield 12
3A: (9) Olympia 56, (24) Columbia 28
3A: (12) Hope Academy 35, (21) Monmouth-Roseville 14
4A: (12) Metamora 56, (21) Alton Marquette 7
4A: (14) Rochelle 51, (19) Illinois Valley Central 6
4A: (11) Cahokia 47, (22) East Peoria 0
5A: (13) Lemont 48, (20) Peoria 6
5A: (21) Washington 35, (12) Mascoutah 28
5A: (15) LaSalle-Peru 28, (18) Galesburg 20
6A: (10) Thornton 43, (23) Richwoods 21
Full Bracket
https://www.ihsa.org/sports/football/state-series/brackets-v2