Dwight Township High School Marching Band 2026
Front Row LtoR: Gracie Shireman, Ryleigh Brown, Emmalynn Anderson, Cadence Murphy, Addison Perez, Ethan Marques, Ella Payne, Madlynn Lucus, Reagan Connor and Nicole Schmidt.
Middle Row LtoR: Mr. Jakobe Rabor, Carlos Ochoa, Addyson Austin, Stone Skelton, Cooper Brown, Ari Wiles, Makenna Hoeppner, Sienna Burke, Natalie Heikkila and Henry Sassenger.
Back Row LtoR: Sora Merchen, Clara Flott, Kaelynn Chanda, Emmah Toppel, William Richards, Leo Jahn, Carter Christenson, Nekaylee Nelson-Smith and Bella Perez.