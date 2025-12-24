Round 1
Game 1-Lexington 86 Earlville 23
Game 3-Dwight 58 Coal City 45
Game 2-Marquette 72 Somonauk 40
Game 4-Wilmington 52 GSW 32
Game 5-Hall 73 DePue 43
Game 7-Seneca 57 Reed-Custer 42
Game 6-Indian Creek 76 Flanagan-Cornell 58
Game 8-Woodland 66 Serena 63
Winners Bracket
Game 9-Lexington 74 Dwight 42
Game 11-Marquette 52 Wilmington 40
Game 13-Hall 41 Seneca 30
Game 15-Indian Creek 49 Woodland 41
Losers Bracket
Game 10-Coal City 68 Earlville 20
Game 12-GSW 59 Somonauk 46
Game 14-Reed Custer 73 DePue 40
Game 16-Serena 54 Flanagan-Cornell 53
Friday’s Schedule 12/26-All Games in New Gym
9 am-Game 17-Earlville(Home) vs Somonauk
10:30 am-Game 18-Depue(Home) vs Flanagan-Cornell
Noon-Game 19-Coal City(Home) vs GSW
1:30 pm-Game 20-Reed Custer(Home) vs Serena
3 pm-Game 21-Dwight(Home) vs Wilmington
4:30 pm-Game 22-Seneca(Home) vs Woodland
6 pm-Game 23-Lexington(Home) vs Marquette
7:30 pm-Game 24-Hall(Home) vs Indian Creek