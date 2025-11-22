Day Date Time Opponent H/A Bus Location Result Score
Mon 11/24/2025* TBA Rt 17 Classic vs Grant Park Home Dwight High School Gym
Tue 11/25/2025* TBA Rt 17 Classic vs Tri-Valley Home Dwight High School Gym
Wed 11/26/2025* TBA Rt 17 Classic vs Momence Home Dwight High School Gym
Sat 11/29/2025* TBA Multiple Rt 17 Classic Away Multiple
Tue 12/02/2025* 7:00 PM Prairie Central With Pep Band Home Dwight High School Gym
Fri 12/05/2025* 7:00 PM St. Bede Away St. Bede
Wed 12/10/2025* 7:00 PM Newark Away Newark
Mon 12/15/2025* 7:00 PM Fieldcrest Away FIELDCREST
Fri 12/19/2025* 7:00 PM Midland Away Midland
Tue 12/23/2025* TBA Multiple Seneca Christmas Tourney Away Multiple
Fri 12/26/2025* TBA Multiple Seneca Christmas Tourney Away Multiple
Sat 12/27/2025* TBA Multiple Seneca Christmas Tourney Away Multiple
Fri 01/02/2026* 7:00 PM Coal City Home Dwight High School Gym
Tue 01/06/2026* 7:00 PM Lexington Home Dwight High School Gym
Fri 01/09/2026* 7:00 PM Henery-Senachwine Home Dwight High School Gym
Sat 01/10/2026* 7:00 PM REED-CUSTER Away Reed-Custer
Fri 01/16/2026* 7:00 PM Roanoke Benson Away Roanoke Benson
Fri 01/23/2026* 7:00 PM Seneca With Pep band Home Dwight High School Gym
Sat 01/24/2026* TBA Putnam Co. TCC Tournament Away Putnam Co.
Mon 01/26/2026* TBA Putnam Co. TCC Tournament Away Putnam Co.
Wed 01/28/2026* TBA Putnam Co. TCC Tournament Away Putnam Co.
Thu 01/29/2026* TBA Putnam Co. TCC Tournament Away Putnam Co.
Fri 01/30/2026* TBA Putnam Co. TCC Tournament Away Putnam Co.
Wed 02/04/2026* 7:00 PM Putnam Co. With Pep Band Home Dwight High School Gym
Fri 02/06/2026* 7:00 PM Lowpoint Away Lowpoint
Mon 02/09/2026* 7:00 PM Serena Away Serena
Tue 02/10/2026* 7:00 PM Herscher Away Herscher
Wed 02/11/2026* 7:00 PM Wilmington Away Wilmington
Fri 02/13/2026* 7:00 PM Woodland Home Dwight High School Gym
Tue 02/17/2026* 7:00 PM Tri-Point Senior Night With Pep Band Home Dwight High School Gym
Wed 02/18/2026* 7:00 PM Gardner-South Wilmington Away Gardner-South Wilmington
Fri 02/20/2026* 7:00 PM Marquette Away Marquette
Mon 02/23/2026* TBA TBA Regionals Away TBA
