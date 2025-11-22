|Day
|Date
|Time
|Opponent
|H/A
|Bus
|Location
|Result
|Score
|Mon
|11/24/2025*
|TBA
|Rt 17 Classic vs Grant Park
|Home
|–
|Dwight High School Gym
|–
|–
|Tue
|11/25/2025*
|TBA
|Rt 17 Classic vs Tri-Valley
|Home
|–
|Dwight High School Gym
|–
|–
|Wed
|11/26/2025*
|TBA
|Rt 17 Classic vs Momence
|Home
|–
|Dwight High School Gym
|–
|–
|Sat
|11/29/2025*
|TBA
|Multiple Rt 17 Classic
|Away
|–
|Multiple
|–
|–
|Tue
|12/02/2025*
|7:00 PM
|Prairie Central With Pep Band
|Home
|–
|Dwight High School Gym
|–
|–
|Fri
|12/05/2025*
|7:00 PM
|St. Bede
|Away
|–
|St. Bede
|–
|–
|Wed
|12/10/2025*
|7:00 PM
|Newark
|Away
|–
|Newark
|–
|–
|Mon
|12/15/2025*
|7:00 PM
|Fieldcrest
|Away
|–
|FIELDCREST
|–
|–
|Fri
|12/19/2025*
|7:00 PM
|Midland
|Away
|–
|Midland
|–
|–
|Tue
|12/23/2025*
|TBA
|Multiple Seneca Christmas Tourney
|Away
|–
|Multiple
|–
|–
|Fri
|12/26/2025*
|TBA
|Multiple Seneca Christmas Tourney
|Away
|–
|Multiple
|–
|–
|Sat
|12/27/2025*
|TBA
|Multiple Seneca Christmas Tourney
|Away
|–
|Multiple
|–
|–
|Fri
|01/02/2026*
|7:00 PM
|Coal City
|Home
|–
|Dwight High School Gym
|–
|–
|Tue
|01/06/2026*
|7:00 PM
|Lexington
|Home
|–
|Dwight High School Gym
|–
|–
|Fri
|01/09/2026*
|7:00 PM
|Henery-Senachwine
|Home
|–
|Dwight High School Gym
|–
|–
|Sat
|01/10/2026*
|7:00 PM
|REED-CUSTER
|Away
|–
|Reed-Custer
|–
|–
|Fri
|01/16/2026*
|7:00 PM
|Roanoke Benson
|Away
|–
|Roanoke Benson
|–
|–
|Fri
|01/23/2026*
|7:00 PM
|Seneca With Pep band
|Home
|–
|Dwight High School Gym
|–
|–
|Sat
|01/24/2026*
|TBA
|Putnam Co. TCC Tournament
|Away
|–
|Putnam Co.
|–
|–
|Mon
|01/26/2026*
|TBA
|Putnam Co. TCC Tournament
|Away
|–
|Putnam Co.
|–
|–
|Wed
|01/28/2026*
|TBA
|Putnam Co. TCC Tournament
|Away
|–
|Putnam Co.
|–
|–
|Thu
|01/29/2026*
|TBA
|Putnam Co. TCC Tournament
|Away
|–
|Putnam Co.
|–
|–
|Fri
|01/30/2026*
|TBA
|Putnam Co. TCC Tournament
|Away
|–
|Putnam Co.
|–
|–
|Wed
|02/04/2026*
|7:00 PM
|Putnam Co. With Pep Band
|Home
|–
|Dwight High School Gym
|–
|–
|Fri
|02/06/2026*
|7:00 PM
|Lowpoint
|Away
|–
|Lowpoint
|–
|–
|Mon
|02/09/2026*
|7:00 PM
|Serena
|Away
|–
|Serena
|–
|–
|Tue
|02/10/2026*
|7:00 PM
|Herscher
|Away
|–
|Herscher
|–
|–
|Wed
|02/11/2026*
|7:00 PM
|Wilmington
|Away
|–
|Wilmington
|–
|–
|Fri
|02/13/2026*
|7:00 PM
|Woodland
|Home
|–
|Dwight High School Gym
|–
|–
|Tue
|02/17/2026*
|7:00 PM
|Tri-Point Senior Night With Pep Band
|Home
|–
|Dwight High School Gym
|–
|–
|Wed
|02/18/2026*
|7:00 PM
|Gardner-South Wilmington
|Away
|–
|Gardner-South Wilmington
|–
|–
|Fri
|02/20/2026*
|7:00 PM
|Marquette
|Away
|–
|Marquette
|–
|–
|Mon
|02/23/2026*
|TBA
|TBA Regionals
|Away
|–
|TBA