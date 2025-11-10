DTHS Varsity Football Team 2025
Front Row L to R: Landon Hoffner, Ayden Collom, Asher Kargle, Jackson Launius, Filemon Ortiz, Jake Wilkey, Joey Starks, Evan Cox, Tysen Walker, Collin Bachand and Ameryn Wiles.
Middle Row L to R: Coach Mitch Thompson, Alex Ortiz, Coach Micheal Bennett, Ethan Holte, Zach Bumpous, Ty Turner, Evan Olson, Will Anderson, Trevor Jensen, Landon Koger, Joe Duffy, Coach Luke Standiford, Ethaniel Hensel, Coach Brett Olson, Jayden Soto and Coach Tim Miller.
Back Row L to R: Diesel Leonard, Christian Petrik, Ryan Dennis, Kayden Wood, Ryker Anderson, Eli Jensen, Erdi Gashi, Dalton DeLong.