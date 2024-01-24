|Regular gasoline prices, by week and PADD
(Self service cash price in dollars per gallon, including taxes)
|Date
|09/29/25
|10/06/25
|10/13/25
|U.S.
|3.118
|3.124
|3.061
|PADD 1 – East Coast
|2.983
|2.984
|2.952
|PADD 1a – New England
|3.034
|3.008
|2.980
|PADD 1b – Central Atlantic
|3.147
|3.112
|3.104
|PADD 1c – Lower Atlantic
|2.866
|2.897
|2.849
|PADD 2 – Midwest
|2.928
|2.933
|2.812
|PADD 3 – Gulf Coast
|2.672
|2.719
|2.623
|PADD 4 – Rocky Mountain
|3.110
|3.066
|3.049
|PADD 5 – West Coast
|4.238
|4.226
|4.213
|PADD 5b – West Coast less CA
|4.013
|3.982
|3.949
|California
|4.446
|4.452
|4.457
|Data source: Gasoline and Diesel Fuel Update
|PADD=Petroleum Administration for Defense District