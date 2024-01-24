DTHS Marching Band 2025
Front Row L to R: Clara Flott, Gina Lamping, Honorine Mwizerwa, Katelyn Cummings, Katy Dolan, Michael Groves, Paityn Schmidberger, Elizabet Ramirez and Kaelynn Chanda.
Middle Row L to R: Nicole Schmidt, Mr. Jakobe Rabor, Addy Perez, Addy Austin, Brandon Burke, Ethan Marques, Emmalynn Anderson, Ryleigh Brown, Nekaylee Nelson-Smith, Reagan Connor, and Landon Hoffner.
Back Row L to R: Henry Sassenger, Sora Merchen, Natalie Heikkila, Gracie Shireman, Ella Payne, Penny Parker, Madlynn Lucus and Sienna Burke.