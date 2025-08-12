U.S. Energy Information Administration (EIA) Logo
Regular gasoline prices, by week and PADD
(Self service cash price in dollars per gallon, including taxes)
Date 07/28/25 08/04/25 08/11/25
U.S. 3.123 3.140 3.118
PADD 1 – East Coast 2.999 3.016 3.005
PADD 1a – New England 3.013 3.053 3.043
PADD 1b – Central Atlantic 3.095 3.145 3.124
PADD 1c – Lower Atlantic 2.935 2.925 2.919
PADD 2 – Midwest 3.014 3.043 2.997
PADD 3 – Gulf Coast 2.748 2.731 2.680
PADD 4 – Rocky Mountain 3.121 3.127 3.159
PADD 5 – West Coast 3.995 4.023 4.032
PADD 5b – West Coast less CA 3.734 3.754 3.777
California 4.234 4.270 4.266
Data source: Gasoline and Diesel Fuel Update
PADD=Petroleum Administration for Defense District
