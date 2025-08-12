|Regular gasoline prices, by week and PADD
(Self service cash price in dollars per gallon, including taxes)
|Date
|07/28/25
|08/04/25
|08/11/25
|U.S.
|3.123
|3.140
|3.118
|PADD 1 – East Coast
|2.999
|3.016
|3.005
|PADD 1a – New England
|3.013
|3.053
|3.043
|PADD 1b – Central Atlantic
|3.095
|3.145
|3.124
|PADD 1c – Lower Atlantic
|2.935
|2.925
|2.919
|PADD 2 – Midwest
|3.014
|3.043
|2.997
|PADD 3 – Gulf Coast
|2.748
|2.731
|2.680
|PADD 4 – Rocky Mountain
|3.121
|3.127
|3.159
|PADD 5 – West Coast
|3.995
|4.023
|4.032
|PADD 5b – West Coast less CA
|3.734
|3.754
|3.777
|California
|4.234
|4.270
|4.266
|Data source: Gasoline and Diesel Fuel Update
|PADD=Petroleum Administration for Defense District