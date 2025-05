Travis Barr signs to run track at Joliet Junior College.

Front Row:Aubree Barr, Travis Barr, Nicole Olson

Back Row:Terry Maxwell, Ted O’Boyle

Natalie Misener signs to run Cross Country and Track at Olivet Nazarene.

Front Row:Donna Misener, Natalie Misener, Eric Misener

Back Row:Eva Bruno, Kim Foster, Terry Maxwell, Ted O’Boyle

Alyssa Zellers signs to play softball at Rock Valley Junior College.

Front Row:Amy Zellers, Alyssa Zellers, Colby Zellers

Back Row: Noah Champene, Brian Holman, Ted O’Boyle