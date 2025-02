Feb 1

CPFL Dual team championship at Walther Christian High School

Seneca Dual team Champs

St. Bede Academy 2nd

Westmont 3rd

Ottawa Marquette 4th

Seneca 72. Dwight 11

Seneca 72. Walther Christian 12

Seneca 63 St. Bede 18

Seneca 54 Ottawa Marquette 28

Seneca 62 Westmont 15

Seneca Individual records:

Chris Thompson 5-0

Raiden Terry 5-0

Jeremy Gagnon 5-0

Avery Phillips 5-0

Ryan Flynn 5-0

Wyatt Coop 4-1

Ryker Terry 4-1

Nick Grant 4-1

Landen Venecia 4-1

Alex Gagnon 4-1

Colton Angeloff 2-1

Landon Hebel 3-2

Devon Daemicke 3-2

Landyn Ramsey 1-0

Aydan Perez 1-3

Sullivan Feldt 0-1

Seneca final 2024-25 regular season record 27-4

Seneca all conference selections

106 Chris Thompson

113 Raiden Terry

132 Ryker Terry

138 Avery Phillips

157 Ryan Flynn

190 Landen Venecia

285 Jeremy Gagnon

At IHSA Regionals Metamora Seneca Lady Irish advanced two wrestlers to the Geneseo Sectional in 2 weeks. Catalina Pacheco finished as the 130 pound champion and Sammie Greisen placed 2nd at 135 pounds.

Jan 30

Senior Night at Seneca HS:

Seneca 50

Wheaton Academy 30

106 Chris Thompson S by FF

113 Raiden Terry S TF 20-2 over Buckley Kazmierczak W

120 Wyatt Coop S F 1:33 over Nicolas Chiappetta W

126 Oscar Smith W F 1:06 over Landon Hebel S

132 Ryker Terry S F 1:34 over Ben Aniker W

138 Lincoln Hoger W by FF

144 Avery Phillips F 3:37 over Zion Willets W

150 Chase Rod S F 3:49 over Elijah Shin W

157 Ryan Flynn S F :49 over Noah Camiola W

165 Chasen Kazmierczak W F 2:47 over Nick Grant S

175 Tyler Jones W F 3:26 over Alex Gagnon S

190 Landen Venecia S TF 16-0 over Ian Tanacea W

215 Jeremy Johanik W F 3:51 over Colton Angeloff S

285 Jeremy Gagnon S 15-3 over Hezekiah Garcia W

Seneca 80

Ottawa 0

106 Chris Thompson S by FF

113 Raiden Terry S TF 17-2 over Gio Hernandez O

120 Wyatt Coop TF 18-2 over EJ Bolding O

126 Landon Hebel S by Inj default over Gage Cortez O

132 Ryker Terry S by F 1:08 over Dillon Mckinnon O

138 Avery Terry S F 5:31 over Doug Sibert O

144 Devon Daemicke S F 1:12 over Mark Munson O

150 Ryan Flynn S F 1:23 over Raiden Shields O

157 Chase Rod S F 1:14 over Jackson Lucas O

165 Nick Grant S F 1:59 over Julian Danno O

175 Alex Gagnon S F 2:48 over Owen Kearfott O

190 Landen Venecia S 21-7 over Wes Weatherford O

215 Colton Angeloff S F:34 over Jordan Fuller O

285 Jeremy Gagnon S F1;27 over Stephen Patrick O

Seneca Record: 22-4

Special congratulations and good luck to the SHS seniors Ryker Terry, Ryan Flynn, Nick Grant, Sullivan Feldt, Jeremy Gagnon and Destinee Lavarier.

Also, special congratulations to Head Coach Todd Yegge for picking up his 400th dual coaching win in his career at Seneca High School with the victory over Ottawa High School.

Next Meet: CPFL Conference Championship Duals at Walther Christian High School starting at 10am Saturday.

Jan 23

At Fairbury Prairie Central Seneca 70 Streator 6 106 Logan Kubat S by FF 113 Chris Thompson S F 2:32 over Ved Chaudhari ST 120 Raiden Terry S TF 21-5 over Sébastien Flores ST 126 Wyatt Coop S by FF 132 Ryker Terry S TF 17-2 over Garrett Benstine ST 138 double FF 144 Parker Jones S by FF 150 Devon Daemicke S by FF 157 Chase Rod F :54 over Logan Mueller ST 165 Nick Grant S F 1:25 over Taylor Barbee ST 175 Alex Gagnon S by FF 190 Landen Venecia S F 5:25 over Devin Thompson ST 215 aydan Radyke ST F 5:18 over Colton Angeloff S 285 Jeremy Gagnon S F 57 over Adam Westerhold ST Seneca 62 Prairie Central 10 106 Chris Thompson S F 3:15 over Andrew Patino PC 113 Raiden Terry S by FF 120 Landen Hebel S by FF 126 Drake Clemmons PC F :59 over Wyatt Coop S 132 John Traub PC 10-1 over Ryker Terry S 138 Avery Phillips S 7-1 over Damian Spisak PC 144 Parker Jones S by FF 150 Chase Rod F 4:20 over Charles Lemeramb PC 157 Double FF 165 Nick Grant S by FF 175 Alex Gagnon S TF 19-2 over Eli Mowrey PC 190 Landen Venecia S by FF 215 Colton Angeloff S by FF 285 Jeremy Gagnon S by FF Seneca Record: 20-4 Next meet at Rochester Invite Saturday Girls Seneca 36 Prairie Central 10 110 Brooklyn Hart S F 2:35 over Ruby Guzman PC 120 Yuri Vilchis PC F :57 over Lilly Rademacher S 125 Makilya Baker PC 14-0 over Emma Spittler S 130 Catalina Pacheco S F 2:22 over Val Vilchis PC 135 Sammie Greisen S F 1:50 over Vikey Marquez PC 140 Haiden Lavarier S F 2:17 over Tori Vadedonocour PC 170 Destnee Lavarier S by FF 190 Kyra Wood S by FF Seneca Lady Irish Record: 4-4 Seneca Girls at Harvard Invite Saturday

Jan 15

At Seneca High School:

Seneca 78

Manteno 0

106 Chris Thompson S F 3:44 over Carter Webber M

113 Raiden Terry S by FF

120 Wyatt Coop S by FF

126 Landon Hebel S by FF

132 Double FF

138 Michael Kucinic S F 1:21 over Brady Anders M

144 Parker Jones S F :55 over Nate Kisola M

150 Ryan Flynn S by FF

157 Chase Rod S F 2:07 over Lucas Hetman M

165 Nick Grant S F 1:47 over Conner Harrod M

175 Alex Gagnon S F 1:26 over Shaun Chantome M

190 Sullivan Feldt S F 3:27 over Franklin Jordan M

215 Colton Angeloff S F 1:51 over Carter Nunley M

285 Jeremy Gagnon S by FF

Seneca 68

St. Bede Peru 12

106 Chris Thompson S F 3:45 over Jameson Daley SB

113 Raiden Terry S TF 25-10 over Michael Benge SB

120 Wyatt Coop S F :42 over Gabriel Bunch SB

126 Max Moreno SB F :47 over Landen Hebel S

132 Ryker Terry S F1:43 over Maks Niedzwiedz SB

138 Mike Kucinic S F 1:32 over Kristopher Penaverde SB

144 Parker Jones S F 1:46 over Aiden Kim SB

150 Chase Rod S Tech 17-2 over Nico Del Pilar SB

157 Ryan Flynn S maj dec 25-15 over Jordan Coventry SB

165 Nick Grant S F 2:45 over Jordan Coventry SB

175 Alex Gagnon S F3:27 over Jack Maschmann SB

190 Sullivan Feldt S F1:57 over Garrett Connelly SB

215 Grady Gillan SB F 3:47 Colton Angeloff S

285 Jeremy Gagnon S by FF

Seneca Record: 18-4

Jan 7

At Seneca:

Seneca 78

Putnam County / Hall 0

106 Chris Thompson S by FF

113 Raiden Terry S by FF

120 Wyatt Coop S by FF

126 Landen Hebel S by FF

132 Double FF

138 Avery Phillips S F :3:02 over Keaton Finley PC

144 Parker Jones S F 1:40 over Cayden Bouxsein PC

150 Ryan Flynn S by FF

157 Chase Rod S by FF

165 Matt Bauerly S by FF

175 Sullivan Feldt S F :40 over Jayzeyn Norton PC

190 Landen Venecia S F :51 over Alex Tucker PC

215 Colton Angeloff S F 1:05 over Justyn Doden PC

285 Jeremy Gagnon S F :30 over James Irwin PC

Seneca 48

Byron 32

106 Chris Thompson S by FF

113 Raiden Terry S F 1:20 over A. Kiddell B

120 Jackson Norris B F 1:30 over Landen Hebel S

126 D Palacios B F 1:13 over Wyatt Coop S

132 Ryker Terry S F 3:43 over H. King B

138 Avery Phillips S by FF

144 A. Oliver B 10-4 over Parker Jones S

150 Ryan Flynn S F 2:52 over C. O’hare B

157 W. Julian B F 1:20 over Chase Rod S

165 H. Stein B by TF 21-4 over Nick Grant S

175 A. Alvarez B F :56 over Sullivan Feldt S

190 Landen Venecia S F 3:07 over D. Norris B

215 Colton Angeloff S F 1:40 over R. Boyer B

285 Jeremy Gagnon S by FF

Seneca 42

Plano 36

106 Chris Thompson S by FF

113 Raiden Terry S TF 16-0 over Shane Downs P

120 Landen Hebel S by FF

126 Ryley Soloff P F 3;11 over Wyatt Coop S

132 Ryker Terry S F 2:40 over G. Flores P

138 Avery Phillips S 9-5 over Marcos Garcia P

144 Tevion Gilford P F 2;28 over Parker Jones S

150 Antonio Gilford P F 4;39 over Ryan Flynn S

157 Caiden Ronning P F 1:57 over Chase Rod S

165 Nick Grant S F 1:02 over O. Cervantes P

175 Luis Ballesteros P F :59 over Sullivan Feldt S

190 Prince Amakiri P by FF

215 Landen Venecia S F 4:12 over R. Larsen P

285 Jeremy Gagnon S MD 11-0 over Tyler Most P

Seneca Record: 16-4

Dec 18

At Pontiac

Reed Custer 41

Seneca 36

106 Colton Drinkwine R F:30 over Logan Kubat S

113 Cole Harris R TF 16-1 over Chris Thompson S

120 Raiden Terry S 5-1 over Kaden Wood R

126 Jayden Sanchez R F :40 over Wyatt Coop S

132 Ryker Terry F 1:40 over Nathan Kuntz R

138 Avery Phillips S F 1:20 over Tanner Gilquist R

144 Jeremy Eggleston R F 1:40 over Devon Daemicke S

150 Ryan Flynn S TF 15-0 over Max Lichaj R

157 Gunner Varland S F 1:49 over Brock Billingsley R

165 Reed Newbrough R F 5:01 over Nick Grant S

175 Nathan Vogler R F 1:55 over Alex Gagnon S

190 Landen Venecia S 13-4 over Aiden Schultz R

215 Dominic Alaima R F 3:50 over Colton Angeloff S

285 Jeremy Gagnon S F 1:15 over Christian Mounts R

Seneca 62

Pontiac 15

106 Chris Thompson S FF

113 Raiden Terry S FF

120 Wyatt Coop S FF

126 Landon Hebel S FF

132 Ryker Terry S F 1:47 over Alex Hoegger P

138 Avery Phillips S 14-7 over Noah Davis P

144 Devon Daemicke S FF

150 Brayden Quas P F 5:15 over Ryan Flynn S

157 Lucas Maier P 10-3 over Gunner Varland S

165 Nick Grant S 13-4 over Hunter Christianson P

175 Karlito Lattin P F 3:30 over Alex Gagnon S

190 Landen Venecia S F 2:59 over Jackson Crawford P

215 Colton Angeloff S FF

285 Jeremy Gagnon S FF

Seneca Record 7-1

Dec 16

At Kaneland tournament last Monday December 16:

Seneca placed 3rd as a team with just 6 competitors. All 6 ladies placed in the top 6 at their weights.

Kaneland 148.5

Morris 117.5

Seneca 101.5

Elmhurst York 84

Seneca placers

115 Brooklyn Hart 3-2 in matches wrestled 6th place

120 Haven Nicolaides 2-1 and 5th place

125 Emma Spittler 2-1 and 2nd place

130 Catalina Pacheco 2-0 and 1st place

135 Haiden Lavarier 3-1 and 2nd place

140 Sammie Greisen 2-0 and 1st place

Dec 12

At Dwight HS Seneca 58 Clifton Central 17 106 Chris Thompson S by FF 113 Wyatt Coop S TF 15-0 over Mathew Salas C 120 Raiden Terry S TF 18-1 over Beau Williams C 126 Owen Robinson C F 1:47 over Landon Hebel S 132 Ryker Terry S F 2:30 over Jack Owen be C 138 Avery Phillips S by FF 144 Evan Cox C TF 15-0 over Parker Jones S 150 Giona Panozzo C 10-7 over Ryan Flynn S 157 Gianni Panozzo C OT SV11-4 over Gunner Varland S 165 Nick Grant S F 1:15 over Kaden Lafine C 175 Alex Gagnon S F 1:16 over Cooper Moyer C 190 Landen Venecia S F :57 over Hunter Radtke C 215 Colton Angeloff S F :56 over Julian Martinez C 285 Jeremy Gagnon S F 1:08 over Josh Mccury C Seneca 66 Dwight 12 106 Logan Kubat S by FF 113 double FF 120 Wyatt Coop S F 2:36 over Mekhi Hakey D 126 Landen Hebel S F :49 over Addie Alvany D 132 Ryker Terry S by FF 138 Avery Crouch D F :50 over Mike Kucinic S 144 Parker Jones S by FF 150 Dylan Crouch D F 1:01 over Chase Rod S 157 Ryan Flynn S by FF 165 Matt Bauerly S by FF 175 Alex Gagnon S by FF 190 Sullivan Feldt S F 3:58 over Gavin Bafia D 215 Colton Angeloff S F 1:32 over Dillon Warren D 285 Jeremy Gagnon S by FF Seneca record: 6-0

Dec 10

At Wilmington

Seneca 76

Wilmington 6

106 Chris Thompson S FF

113 Raiden Terry S TF 19-3 over Devin Findlay W

120 Wyatt Coop S F :41 over Ayden Davis W

126 Landon Hebel S by FF

132 Mike Kucinic S by FF

138 Avery Phillips S F 1:04 over Hunter Johnson W

144 Parker Jones S F 1:30 over Tyler Nelson W

150 Chase Rod S F :29 over Aden Taylor W

157 Gunner Varland S F :58 over Evan Romano W

165 Matt Bauerly S by FF

175 Alex Gagnon S TF 15-0 over Sylas Riedstra W

190 Gryphon Wills S by FF

215 Logan Van Dyne W F 1:40 over Colton Angeloff S

285 Jeremy Gagnon S F 1:29 over Barry Switzer W

Seneca record: 4-0

Seneca girls vs Plano girls

115 Brooklyn Hart S F 1:40 over Ruby Caboda P

120 Haven Nicolaides S F 1:12 over Payrmton Soloff P

125 Ella Martinez P 11-9 over Emma Spittler S

135 Catalina Pacheco S F 1:13 over Emily Maisa P

140 Haiden Lavarier S F 2:50 over April Martinez

120 Bella Martinez P F 2:00 over Lilly Rademacher

Dec 6

At Seneca HS:

Seneca 70

Mendota 6

106 Logan Kubat S by FF

113 Chris Thompson S by FF

120 Raiden Terry S TF 19-3 over Gavin Stevenson M

126 Landon Hebel S by FF

132 Ryker Terry S F :12 over Adrian Arteaga M

138 Avery Phillips S F 3:51 over Konen Donvavit M

144 Devon Daemicke S by FF

150 Ryan Flynn S by FF

157 Gunner Varland S by FF

165 Nick Grant S by FF

175 Corbin Farara M by F 5:36 over Sullivan Feldt S

190 Landen Venecia S TF 21-4 over Payton Gagliardo M

215 Colton Angeloff S by FF

285 Jeremy Gagnon S F 1:44 over Reese Lane M

Seneca 53

Beardstown 21

106 Logan Kubat by FF

113 Bryan Islas B 14-3 over Chris Thompson S

120 Raiden Terry TF 17-2 over Alex Armenta B

126 Kellen Brown B TF 15-0 over Wyatt Coop S

132 Ryker Terry S F :33 over Alejandro Rivera B

138 Avery Phillips S F 3:46 over Tony Ortiz B

144 Devon Daemicke S by FF

150 Ryan Flynn S 17-10 over Luis De La Cruz B

157 Gunner Varland S 13-6 over Maddox Medrano B

165 Nick Grant S F:24 over Diego Lopez B

175 Gunner Looker B F 3:24 over Sullivan Feldt S

190 Landen Venecia by FF

215 Ryder Hamlin B F 1:00 over Colton Angeloff S

285 Jeremy Gagnon S F 3:27 over Chunk Dailey B

Seneca Record 3-0

Next meet is tomorrow at 9am Seneca Irish Invitational at Home!

Dec 5

At Sandwich

Seneca 39

Sandwich 33

106 Raiden Terry Sen F 2:00 over Hunter Whitecotton San

113 Chris Thompson Sen 13-9 over Dominick Urbanske San

120 Wyatt Coop Sen F :38 over Brayden Hawkins San

126 Jakob Gruca San F :28 Landen Hebel Sen

132 Ryker Terry Sen F :48 over Dillon Gauer San

138 Avery Phillips Sen MD 13-3 over Jack Forth San

144 Cooper Corder San F 2:16 over Devon Daemicke Sen

150 Jacob Cassie San F 2:48 over Ryan Flynn Sen

157 Gunner Varland Sen MD 11-3 over Joshua Kotolik San

165 Josh Lehman San 6-1 over Nick Grant Sen

175 Alex Gagnon Sen by FF

190 Kaden Clevinger San F 5:43 over Landen Venecia Sen

215 Luis Murillo San F :54 over Colton Angeloff Sen

285 Jeremy Gagnon Sen MD 16-6 Devin Blanchard San

Seneca opener: record 1-0

Next meet tomorrow at home against Beardstown and Mendota 5:30pm

21 team Fighting Irish Invitational is Saturday in the new gym facility starting at 9am