Jan 7

At Seneca:

Seneca 78

Putnam County / Hall 0

106 Chris Thompson S by FF

113 Raiden Terry S by FF

120 Wyatt Coop S by FF

126 Landen Hebel S by FF

132 Double FF

138 Avery Phillips S F :3:02 over Keaton Finley PC

144 Parker Jones S F 1:40 over Cayden Bouxsein PC

150 Ryan Flynn S by FF

157 Chase Rod S by FF

165 Matt Bauerly S by FF

175 Sullivan Feldt S F :40 over Jayzeyn Norton PC

190 Landen Venecia S F :51 over Alex Tucker PC

215 Colton Angeloff S F 1:05 over Justyn Doden PC

285 Jeremy Gagnon S F :30 over James Irwin PC

Seneca 48

Byron 32

106 Chris Thompson S by FF

113 Raiden Terry S F 1:20 over A. Kiddell B

120 Jackson Norris B F 1:30 over Landen Hebel S

126 D Palacios B F 1:13 over Wyatt Coop S

132 Ryker Terry S F 3:43 over H. King B

138 Avery Phillips S by FF

144 A. Oliver B 10-4 over Parker Jones S

150 Ryan Flynn S F 2:52 over C. O’hare B

157 W. Julian B F 1:20 over Chase Rod S

165 H. Stein B by TF 21-4 over Nick Grant S

175 A. Alvarez B F :56 over Sullivan Feldt S

190 Landen Venecia S F 3:07 over D. Norris B

215 Colton Angeloff S F 1:40 over R. Boyer B

285 Jeremy Gagnon S by FF

Seneca 42

Plano 36

106 Chris Thompson S by FF

113 Raiden Terry S TF 16-0 over Shane Downs P

120 Landen Hebel S by FF

126 Ryley Soloff P F 3;11 over Wyatt Coop S

132 Ryker Terry S F 2:40 over G. Flores P

138 Avery Phillips S 9-5 over Marcos Garcia P

144 Tevion Gilford P F 2;28 over Parker Jones S

150 Antonio Gilford P F 4;39 over Ryan Flynn S

157 Caiden Ronning P F 1:57 over Chase Rod S

165 Nick Grant S F 1:02 over O. Cervantes P

175 Luis Ballesteros P F :59 over Sullivan Feldt S

190 Prince Amakiri P by FF

215 Landen Venecia S F 4:12 over R. Larsen P

285 Jeremy Gagnon S MD 11-0 over Tyler Most P

Seneca Record: 16-4

Dec 18

At Pontiac

Reed Custer 41

Seneca 36

106 Colton Drinkwine R F:30 over Logan Kubat S

113 Cole Harris R TF 16-1 over Chris Thompson S

120 Raiden Terry S 5-1 over Kaden Wood R

126 Jayden Sanchez R F :40 over Wyatt Coop S

132 Ryker Terry F 1:40 over Nathan Kuntz R

138 Avery Phillips S F 1:20 over Tanner Gilquist R

144 Jeremy Eggleston R F 1:40 over Devon Daemicke S

150 Ryan Flynn S TF 15-0 over Max Lichaj R

157 Gunner Varland S F 1:49 over Brock Billingsley R

165 Reed Newbrough R F 5:01 over Nick Grant S

175 Nathan Vogler R F 1:55 over Alex Gagnon S

190 Landen Venecia S 13-4 over Aiden Schultz R

215 Dominic Alaima R F 3:50 over Colton Angeloff S

285 Jeremy Gagnon S F 1:15 over Christian Mounts R

Seneca 62

Pontiac 15

106 Chris Thompson S FF

113 Raiden Terry S FF

120 Wyatt Coop S FF

126 Landon Hebel S FF

132 Ryker Terry S F 1:47 over Alex Hoegger P

138 Avery Phillips S 14-7 over Noah Davis P

144 Devon Daemicke S FF

150 Brayden Quas P F 5:15 over Ryan Flynn S

157 Lucas Maier P 10-3 over Gunner Varland S

165 Nick Grant S 13-4 over Hunter Christianson P

175 Karlito Lattin P F 3:30 over Alex Gagnon S

190 Landen Venecia S F 2:59 over Jackson Crawford P

215 Colton Angeloff S FF

285 Jeremy Gagnon S FF

Seneca Record 7-1

Dec 16

At Kaneland tournament last Monday December 16:

Seneca placed 3rd as a team with just 6 competitors. All 6 ladies placed in the top 6 at their weights.

Kaneland 148.5

Morris 117.5

Seneca 101.5

Elmhurst York 84

Seneca placers

115 Brooklyn Hart 3-2 in matches wrestled 6th place

120 Haven Nicolaides 2-1 and 5th place

125 Emma Spittler 2-1 and 2nd place

130 Catalina Pacheco 2-0 and 1st place

135 Haiden Lavarier 3-1 and 2nd place

140 Sammie Greisen 2-0 and 1st place

Dec 12

At Dwight HS Seneca 58 Clifton Central 17 106 Chris Thompson S by FF 113 Wyatt Coop S TF 15-0 over Mathew Salas C 120 Raiden Terry S TF 18-1 over Beau Williams C 126 Owen Robinson C F 1:47 over Landon Hebel S 132 Ryker Terry S F 2:30 over Jack Owen be C 138 Avery Phillips S by FF 144 Evan Cox C TF 15-0 over Parker Jones S 150 Giona Panozzo C 10-7 over Ryan Flynn S 157 Gianni Panozzo C OT SV11-4 over Gunner Varland S 165 Nick Grant S F 1:15 over Kaden Lafine C 175 Alex Gagnon S F 1:16 over Cooper Moyer C 190 Landen Venecia S F :57 over Hunter Radtke C 215 Colton Angeloff S F :56 over Julian Martinez C 285 Jeremy Gagnon S F 1:08 over Josh Mccury C Seneca 66 Dwight 12 106 Logan Kubat S by FF 113 double FF 120 Wyatt Coop S F 2:36 over Mekhi Hakey D 126 Landen Hebel S F :49 over Addie Alvany D 132 Ryker Terry S by FF 138 Avery Crouch D F :50 over Mike Kucinic S 144 Parker Jones S by FF 150 Dylan Crouch D F 1:01 over Chase Rod S 157 Ryan Flynn S by FF 165 Matt Bauerly S by FF 175 Alex Gagnon S by FF 190 Sullivan Feldt S F 3:58 over Gavin Bafia D 215 Colton Angeloff S F 1:32 over Dillon Warren D 285 Jeremy Gagnon S by FF Seneca record: 6-0

Dec 10

At Wilmington

Seneca 76

Wilmington 6

106 Chris Thompson S FF

113 Raiden Terry S TF 19-3 over Devin Findlay W

120 Wyatt Coop S F :41 over Ayden Davis W

126 Landon Hebel S by FF

132 Mike Kucinic S by FF

138 Avery Phillips S F 1:04 over Hunter Johnson W

144 Parker Jones S F 1:30 over Tyler Nelson W

150 Chase Rod S F :29 over Aden Taylor W

157 Gunner Varland S F :58 over Evan Romano W

165 Matt Bauerly S by FF

175 Alex Gagnon S TF 15-0 over Sylas Riedstra W

190 Gryphon Wills S by FF

215 Logan Van Dyne W F 1:40 over Colton Angeloff S

285 Jeremy Gagnon S F 1:29 over Barry Switzer W

Seneca record: 4-0

Seneca girls vs Plano girls

115 Brooklyn Hart S F 1:40 over Ruby Caboda P

120 Haven Nicolaides S F 1:12 over Payrmton Soloff P

125 Ella Martinez P 11-9 over Emma Spittler S

135 Catalina Pacheco S F 1:13 over Emily Maisa P

140 Haiden Lavarier S F 2:50 over April Martinez

120 Bella Martinez P F 2:00 over Lilly Rademacher

Dec 6

At Seneca HS:

Seneca 70

Mendota 6

106 Logan Kubat S by FF

113 Chris Thompson S by FF

120 Raiden Terry S TF 19-3 over Gavin Stevenson M

126 Landon Hebel S by FF

132 Ryker Terry S F :12 over Adrian Arteaga M

138 Avery Phillips S F 3:51 over Konen Donvavit M

144 Devon Daemicke S by FF

150 Ryan Flynn S by FF

157 Gunner Varland S by FF

165 Nick Grant S by FF

175 Corbin Farara M by F 5:36 over Sullivan Feldt S

190 Landen Venecia S TF 21-4 over Payton Gagliardo M

215 Colton Angeloff S by FF

285 Jeremy Gagnon S F 1:44 over Reese Lane M

Seneca 53

Beardstown 21

106 Logan Kubat by FF

113 Bryan Islas B 14-3 over Chris Thompson S

120 Raiden Terry TF 17-2 over Alex Armenta B

126 Kellen Brown B TF 15-0 over Wyatt Coop S

132 Ryker Terry S F :33 over Alejandro Rivera B

138 Avery Phillips S F 3:46 over Tony Ortiz B

144 Devon Daemicke S by FF

150 Ryan Flynn S 17-10 over Luis De La Cruz B

157 Gunner Varland S 13-6 over Maddox Medrano B

165 Nick Grant S F:24 over Diego Lopez B

175 Gunner Looker B F 3:24 over Sullivan Feldt S

190 Landen Venecia by FF

215 Ryder Hamlin B F 1:00 over Colton Angeloff S

285 Jeremy Gagnon S F 3:27 over Chunk Dailey B

Seneca Record 3-0

Next meet is tomorrow at 9am Seneca Irish Invitational at Home!

Dec 5

At Sandwich

Seneca 39

Sandwich 33

106 Raiden Terry Sen F 2:00 over Hunter Whitecotton San

113 Chris Thompson Sen 13-9 over Dominick Urbanske San

120 Wyatt Coop Sen F :38 over Brayden Hawkins San

126 Jakob Gruca San F :28 Landen Hebel Sen

132 Ryker Terry Sen F :48 over Dillon Gauer San

138 Avery Phillips Sen MD 13-3 over Jack Forth San

144 Cooper Corder San F 2:16 over Devon Daemicke Sen

150 Jacob Cassie San F 2:48 over Ryan Flynn Sen

157 Gunner Varland Sen MD 11-3 over Joshua Kotolik San

165 Josh Lehman San 6-1 over Nick Grant Sen

175 Alex Gagnon Sen by FF

190 Kaden Clevinger San F 5:43 over Landen Venecia Sen

215 Luis Murillo San F :54 over Colton Angeloff Sen

285 Jeremy Gagnon Sen MD 16-6 Devin Blanchard San

Seneca opener: record 1-0

Next meet tomorrow at home against Beardstown and Mendota 5:30pm

21 team Fighting Irish Invitational is Saturday in the new gym facility starting at 9am, come out and support your Irish wrestlers!