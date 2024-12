Dec 5

At Sandwich

Seneca 39

Sandwich 33

106 Raiden Terry Sen F 2:00 over Hunter Whitecotton San

113 Chris Thompson Sen 13-9 over Dominick Urbanske San

120 Wyatt Coop Sen F :38 over Brayden Hawkins San

126 Jakob Gruca San F :28 Landen Hebel Sen

132 Ryker Terry Sen F :48 over Dillon Gauer San

138 Avery Phillips Sen MD 13-3 over Jack Forth San

144 Cooper Corder San F 2:16 over Devon Daemicke Sen

150 Jacob Cassie San F 2:48 over Ryan Flynn Sen

157 Gunner Varland Sen MD 11-3 over Joshua Kotolik San

165 Josh Lehman San 6-1 over Nick Grant Sen

175 Alex Gagnon Sen by FF

190 Kaden Clevinger San F 5:43 over Landen Venecia Sen

215 Luis Murillo San F :54 over Colton Angeloff Sen

285 Jeremy Gagnon Sen MD 16-6 Devin Blanchard San

Seneca opener: record 1-0

Next meet tomorrow at home against Beardstown and Mendota 5:30pm

21 team Fighting Irish Invitational is Saturday in the new gym facility starting at 9am, come out and support your Irish wrestlers!