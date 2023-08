Student of the Month: May

PreK: Carlson Dobbs, Bella Thompson & Jack Zaid

4th: Scarlett Miner, Asa Lasser & Chase Wilkey

Kindergarten: Raven Holderfield, Walker Seabert & Gannon Strachan 5th: Delani Leonard & Oliver Svder

1st: Colton Dippon, Hunter Lindsay, Liam McIntosh & Dax Turner 6th: Lidia McClelland & Dalton Thacker

2nd: Layla Hansen, Dorothy Lasser & Delaney Scott

7th: Shelby DeLong & Grace Tielle

3rd: Jase Boudreau, Karen Olbrot & Allison Wilkey

8th: Delaney Boucher & Savannah Hoeppner