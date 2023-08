Week 1 scores:

Central vs Dwight MM- Central 34 Dwight 13 JR- Central 6 Dwight 13 SR- Central 33 Dwight 14

PBL vs Watseka MM- PBL 18 Watseka 12 JR- PBL 0 Watseka 19 SR- PBL 20 Watseka 12

GCMS vs IW MM- GCMS 32 IW 6 JR- GCMS 33 IW 12 SR- GCMS 0 IW 26







