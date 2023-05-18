DWIGHT COMMON SCHOOL 2023 GRADUATES
ANDERSON, WILLIAM BRADLEY
BACHAND, COLLIN MICHAEL
BARTLETT, BRANDON MICHAEL-EVAN
BASTIAN, SOPHIE JEAN
BEIER, ALYSSA LEIGH
BOONE, WILLIAM GEORGE
BOUCHER, DELANEY CECELIA
BOVELLE, LOGAN JAMES
BOVELLE, MIRANDA FAYE
BROYLES, JONATHAN RAY
CARTER, CASHEL ELWOOD
CHAMBERS, MIKAYLA LYNNE
CONNOR, AVERY JOY
CONNOR, KIRSTA ANNE-MARIE
CUMMINGS, ISABELLE SOPHIA
ELY, MIKAYLA MAE
FROBISH, TY RYAN
GALL, CLOE LYNLIE
GASHI, ELMA
GROVES, JOSEPHINE CARRIE
HARSH, HANNAH KATHERINE
HAVEKOST, JEFFREY SCOTT
HOEPPNER, SAVANNAH GRACE
HOLTE, ETHAN EDWARD
JENSEN, TREVOR CAHILL
LAMPING, ANGELINA ANN
LEHMAN, EVAN DANIEL
LEITHLITER, MICHEAL RYAN
LUCUS, ANSON MICHAEL
LUCUS, MADLYNN MARY
MARQUES, ETHAN RUSSELL
MARTIN, MOISES
MEISTER, GRAHAM PETER
MURPHY, CADENCE JANE
MWIZERWA, HONORE
MWIZERWA, HONORINE
PATTEN, AVA ROSE
PAYNE, ELLA SURI
PEREZ, ADDISON MARIE
RODRICK, KAIDEN LEONTE
SANDENO, CARSON DAVID
SANDENO, CLAIRE JULIEANN
SNYDER, LAUREN MAKENZIE
SQUELLATI, LOGAN JOSEPH
STUKEL, JASON TYLER
SULZBERGER, ADDISON GRACE
THETARD, BLAKE JEFFREY
THOMPSON, BRADLEY ALLEN
VALDEZ, OLIVIA ANN
WATCHEK, JOSHUA JOSEPH
WATCHINSKI, MATTHEW PAUL
CONGRATULATIONS TO ALL DWIGHT REDBIRD GRADUATES
McDonald’s – Evenglow – Lightways Hospice – Old Rt 66 Family Restaurant – Morris Hospital – Dwight VFW Post 2608 – Dwight Country Club – Franklin Corner – OSF Healthcare – Uplifted Care – Dwight Country Club – Tech-ni-kolor Autocrafters – McClarey Law Firm – Old World Liquors – Sarah Sarff, Apex Realty – El Cancun Restaurant – Bradley Auctioneers