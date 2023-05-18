DWIGHT COMMON SCHOOL 2023 GRADUATES

ANDERSON, WILLIAM BRADLEY

BACHAND, COLLIN MICHAEL

BARTLETT, BRANDON MICHAEL-EVAN

BASTIAN, SOPHIE JEAN

BEIER, ALYSSA LEIGH

BOONE, WILLIAM GEORGE

BOUCHER, DELANEY CECELIA

BOVELLE, LOGAN JAMES

BOVELLE, MIRANDA FAYE

BROYLES, JONATHAN RAY

CARTER, CASHEL ELWOOD

CHAMBERS, MIKAYLA LYNNE

CONNOR, AVERY JOY

CONNOR, KIRSTA ANNE-MARIE

CUMMINGS, ISABELLE SOPHIA

ELY, MIKAYLA MAE

FROBISH, TY RYAN

GALL, CLOE LYNLIE

GASHI, ELMA

GROVES, JOSEPHINE CARRIE

HARSH, HANNAH KATHERINE

HAVEKOST, JEFFREY SCOTT

HOEPPNER, SAVANNAH GRACE

HOLTE, ETHAN EDWARD

JENSEN, TREVOR CAHILL

LAMPING, ANGELINA ANN

LEHMAN, EVAN DANIEL

LEITHLITER, MICHEAL RYAN

LUCUS, ANSON MICHAEL

LUCUS, MADLYNN MARY

MARQUES, ETHAN RUSSELL

MARTIN, MOISES

MEISTER, GRAHAM PETER

MURPHY, CADENCE JANE              

MWIZERWA, HONORE

MWIZERWA, HONORINE

PATTEN, AVA ROSE

PAYNE, ELLA SURI

PEREZ, ADDISON MARIE

RODRICK, KAIDEN LEONTE

SANDENO, CARSON DAVID

SANDENO, CLAIRE JULIEANN

SNYDER, LAUREN MAKENZIE

SQUELLATI, LOGAN JOSEPH

STUKEL, JASON TYLER

SULZBERGER, ADDISON GRACE

THETARD, BLAKE JEFFREY

THOMPSON, BRADLEY ALLEN

VALDEZ, OLIVIA ANN

WATCHEK, JOSHUA JOSEPH

WATCHINSKI, MATTHEW PAUL

CONGRATULATIONS TO ALL DWIGHT REDBIRD GRADUATES

McDonald’s  – Evenglow – Lightways Hospice – Old Rt 66 Family Restaurant – Morris Hospital – Dwight VFW Post 2608 – Dwight Country Club – Franklin Corner – OSF Healthcare – Uplifted Care – Dwight Country Club – Tech-ni-kolor Autocrafters – McClarey Law Firm  – Old World Liquors – Sarah Sarff, Apex Realty – El Cancun Restaurant  – Bradley Auctioneers

 